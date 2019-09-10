2019-09-10T03:24:12+03:00
Общество

Водитель с чужими правами сбил пенсионерку во Владивостоке

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Водитель с чужим водительским удостоверением сбил пенсионеркуВодитель с чужим водительским удостоверением сбил пенсионеркуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пожилая женщина попала под колеса автомобиля Хонды. За рулем был мужчина с чужим водительским удостоверением. Наезд произошел 9 сентября в районе дома №4 на улице Фадеева, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

Перед столкновением пенсионерка вышла из автомобиля своего супруга. Сбивший ее автомобиль двигался в попутном направлении. От удара женщина получила серьезные травмы. В больницу ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с происшествием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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