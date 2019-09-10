2019-09-10T04:40:12+03:00
Общество

Владивосток вошел в один рейтинг с Дубаем: туристы потратили в приморской столице 184 миллиона долларов

За прошедший год приморскую столицу посетило 400 тысяч иностранцев
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Владивосток оказался в одном списке с Бангкоком, Лондоном и Парижем. Фото: Игорь НовиковВладивосток оказался в одном списке с Бангкоком, Лондоном и Парижем. Фото: Игорь Новиков
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Компания Mastercard опубликовала итоги ежегодного исследования 200 городов со всей планеты и выявила места с наибольшим туристическим потенциалом. В мировой рейтинг вошли 5 российских городов, среди которых есть и Владивосток. За 2018 год в приморской столице туристы потратили 184 миллиона долларов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Mastercard.

Система анализирует общедоступные данные и основывает список на количестве приехавших из-за рубежа путешественников и объемах потраченных ими средств. Так, Владивосток оказался на 185 месте мирового рейтинга. В 2018 году приморскую столицу посетило 400 тысяч туристов. В среднем они провели в городе около 2-3 дней. За сутки они расходовали около 179 долларов США.

На первом месте рейтинга уже много лет подряд оказался Бангкок. За прошедший год его посетило около 22 миллионов иностранцев. В столице Таиланда они оставили свыше 20 миллиардов долларов.

Москва в 2018 году заняла 80-е место. Город посетили 2,5 миллиона иностранных туристов. Санкт-Петербург занял 118 позицию в рейтинге, а Новосибирск 190. Екатеринбург завершил список 200 строчкой.

Кстати, у нас на сайте существует раздел, посвященный отдыху как во Владивостоке, так и по всей России. Там вы можете посмотреть, куда можно поехать на праздники, где самые лучшие санатории, лечебные источники и просто красивые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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