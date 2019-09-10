2019-09-10T05:41:09+03:00
Общество

Половина урожая в Приморье сгнило на полях: синоптики подвели итоги чрезвычайно дождливого августа

Во Владивостоке и пригороде выпало более трех месячных норм осадков
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На большей территории края за последний месяц лета выпало 1,8-2,6 месячных норм осадковНа большей территории края за последний месяц лета выпало 1,8-2,6 месячных норм осадковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обильные дожди уничтожили до половины урожая в Приморье. Из-за осадков верхние слои почвы был переувлажнены. Загнили плоды овощей, пожелтели листья и стебли в 8 муниципалитетах края. Итоги чрезвычайно дождливого августа подвели местные гидрометеорологи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на данные центра «Примгидромет».

На большей территории края за последний месяц лета зарегистрировали 220-395 миллиметров осадков, что составило 1,8-2,6 месячных норм. На северо-востоке и северо-западе Приморья выпало более трех месячных норм - 305-314 процентов.

Так же как и на севере, на юге края, во Владивостоке и пригородах, осадков выпало в три раза выше нормы.

- По количеству дождя и опасных явлений (ОЯ) месяц оказался уникальным: за весь ряд наблюдений столько осадков, 522 миллиметров, не отмечалось ни разу, - поделились эксперты в области гидрометеорологии.

Четыре раза прошедший очень сильный дождь на юге получал отметку ОЯ. Тогда количество осадков за 12 часов доходило до 77 миллиметров. Это около половины месячной нормы.

В 17 муниципальных образованиях затапливало поймы рек. Под воду уходили населенные пункты вместе с сельхозугодиями. Стихия рушила дома, дороги и мосты.

- Такой дождливый август встречается лишь один раз в 7–8 лет, - говорят синоптики.

Несмотря на то, что по количеству осадков этот август для Приморья стал уникальным, температурный режим, по словам метеорологов, был близок к многолетним значениям. Средняя месячная температура воздуха составила +16…+21 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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