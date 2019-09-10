Большой брат следит: видеонаблюдение в ДВФУ начнет распознавать лица посетителей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-10T10:05:07+03:00

При попадании человека в объектив система будет сообщать информацию о нем из базы данных университета

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Впервые в России видеонаблюдение учебного заведения станет распознавать лица посетителей. Как только человек попадет в объектив камеры ДВФУ, система сообщит о нем информацию, загруженную в базу университета: ФИО, место работы и фото. За сервисным пультом будет сидеть дежурный Ситуационного центра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Круглосуточный мониторинг будет вестись в учебных корпусах университета. Платформа FASYSTEM основана на технологии LUNA SDK компании VisionLabs. Технология сможет в режиме реального времени распознавать лица людей.

- Процесс распознавания происходит в несколько этапов. Система фиксирует на снимке изображение лица и преобразовывает его в набор уникальных символов - биометрический дескриптор, по которым происходит дальнейшее сравнение таких же дескрипторов из загруженной базы лиц. Полученный дескриптор не может быть преобразован обратно в исходное изображение лица, таким образом система максимально надёжна и защищена от кражи данных,- поделился Александр Ханин, генеральный директор компании-разработчика технологии распознавания лиц VisionLabs

Сотрудники Ситуационного центра смогут формировать списки и разделять людей из базы данных на группы по типу: «студенты», «преподаватели», «административный персонал» и так далее. Проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов рассказал, что сервис повысит уровень безопасности в университете.

- Безусловно, внедрение передовых технологий идентификации личности значительно увеличит уровень безопасности студентов, сотрудников и гостей кампуса, - отметил Дмитрий в материале сетевого издания VLADNEWS.

Масштабный проект был реализован при поддержке Сбербанка. Крупнейший банк в России и ДВФУ связывает давний опыт сотрудничества.

Кстати, схожую с FASYSTEM платформу сегодня используют более 40 банков и национальных кредитных бюро в России и странах СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU