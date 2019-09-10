Большой брат следит: видеонаблюдение в ДВФУ начнет распознавать лица посетителей
Впервые в России видеонаблюдение учебного заведения станет распознавать лица посетителей. Как только человек попадет в объектив камеры ДВФУ, система сообщит о нем информацию, загруженную в базу университета: ФИО, место работы и фото. За сервисным пультом будет сидеть дежурный Ситуационного центра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Круглосуточный мониторинг будет вестись в учебных корпусах университета. Платформа FASYSTEM основана на технологии LUNA SDK компании VisionLabs. Технология сможет в режиме реального времени распознавать лица людей.
- Процесс распознавания происходит в несколько этапов. Система фиксирует на снимке изображение лица и преобразовывает его в набор уникальных символов - биометрический дескриптор, по которым происходит дальнейшее сравнение таких же дескрипторов из загруженной базы лиц. Полученный дескриптор не может быть преобразован обратно в исходное изображение лица, таким образом система максимально надёжна и защищена от кражи данных,- поделился Александр Ханин, генеральный директор компании-разработчика технологии распознавания лиц VisionLabs
Сотрудники Ситуационного центра смогут формировать списки и разделять людей из базы данных на группы по типу: «студенты», «преподаватели», «административный персонал» и так далее. Проректор по управлению кампусом ДВФУ Дмитрий Беспалов рассказал, что сервис повысит уровень безопасности в университете.
- Безусловно, внедрение передовых технологий идентификации личности значительно увеличит уровень безопасности студентов, сотрудников и гостей кампуса, - отметил Дмитрий в материале сетевого издания VLADNEWS.
Масштабный проект был реализован при поддержке Сбербанка. Крупнейший банк в России и ДВФУ связывает давний опыт сотрудничества.
Кстати, схожую с FASYSTEM платформу сегодня используют более 40 банков и национальных кредитных бюро в России и странах СНГ.
ИСТОЧНИК KP.RU