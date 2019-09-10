Следователи завершили расследование многолетних взяток на таможне в Приморье

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-10T11:01:11+03:00

Троим из шести осужденных грозит до 6 лет тюрьмы, остальные уже отделались штрафами

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В Приморье следователи завершили расследование уголовных дел в отношении сотрудников Владивостокской и Находкинской таможни. Трое из шести подозреваемых уже выплатили штрафы в размере 300 тысяч рублей. Остальные ждут обвинительного приговора. Им может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В июне 2019 на сотрудников таможни возбудили уголовные дела по статье «Получение взятки». Тогда же правоохранительные органы задержали заместительницу начальника отдела специальных процедур таможенного поста Морской порт Находкинской таможни. А также инспекторов и младший руководящий состав, в том числе и из Владивостока. Всех шестерых уличили во взяточничестве.

Так, следствие установило, что одна из подозреваемых получила свыше 220 тысяч рублей от коммерческих компаний, другая - 85 тысяч рублей. Третьему инспектору разные лица платили то 40, то 45 тысяч рублей. За полученные взятки таможенники быстрее оформляли документы участникам внешнеэкономической деятельности. Большая часть преступлений произошла в 2016 и 2017 годах, некоторые — в 2018.

Старший следователь Приморского следственного отдела на транспорте ДВСУТ СК РФ сообщил корр. ИА PrimaMedia, что все фигуранты уголовных дел обвиняются в получении взятки в значительном размере, максимально возможный срок по этой статье - шесть лет заключения. Рассматривать оставшиеся уголовные дела троих таможенников будут Находкинский и Фокинский городские суды.

Напомним, что коррупционные преступления в свое время выявило УФСБ России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU