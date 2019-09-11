Мужчина слал порно-фотографии 11-летнему ребенку в Приморье

СЕГОДНЯ 03:18 2019-09-11T03:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморец делал непристойные предложения и отсылал порно-фотографии 11-летнему ребенку. Переписку в социальных сетях увидели родители и обратились в службы правопорядка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Уголовное преступление произошло зимой 2019 года. Тридцатипятилетний мужчина вел непристойную переписку во «ВКонтакте» с маленьким ребенком. Хотел удовлетворить свои сексуальные потребности. На его действия вовремя отреагировала семья пострадавшего.

На правонарушителя завели уголовное дело. Его обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Ранее за подобное преступление мужчина уже сидел в тюрьме. На днях Следственный комитет Приморья со всеми доказательствами передал его дело в суд. Вскоре злоумышленнику вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU