2019-09-11T06:47:14+03:00
Общество

Провинция Цзилинь: выставки, автомобили и прицел на Олимпиаду

Международная выставка XII Экспо «Китай - Северо-Восточная Азия» стала главным пунктом программы, организованной китайской стороной приморским журналистам
Илья КУЗНЕЦОВ
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Российский павильон на Экспо в городе ЧанчуньРоссийский павильон на Экспо в городе Чанчунь
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Китайская провинция Цзилинь не имеет выхода к морю, зато имеет общую границу с Приморским краем на самом юге нашего региона. При этом ее обходят по товарообороту с РФ соседние Хэйлунцзян и Ляонин. А в амбициозном Китае быть третьим почетным не считается, вот и приглашают наши соседи российские делегации в гости, тем более что и повод есть.

В августе в столице провинции Цзилинь - городе Чанчунь - состоялась Международная выставка XII Экспо «Китай - Северо-Восточная Азия», это мероприятие ежегодно с 2005 года входит в 10 лучших брендовых торговых выставок КНР. Российскую делегацию представлял депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который отметил, что страны Северо-Восточной Азии для России не просто соседи, это партнеры.

- У азиатских государств большой опыт экономического и политического сотрудничества. На подобных площадках мы учимся и обмениваемся опытом, - считает Слуцкий.

В выставке приняли участие 22 организации из Приморского края

В выставке приняли участие 22 организации из Приморского края

Организаторы выставки воспользовались возможностью представить международным участникам инновационные товары и товары массового потребления по нескольким тематическим направлениям, таким как торгово-промышленные товары, инвестиционное сотрудничество, торгово-экономические переговоры, комплексное развитие туристической отрасли. Но стоит отметить, что в рамках выставки была организована отдельная площадка для презентации продукции российских компаний и регионов, в которой приняли участие 22 организации из Приморского края.

Вообще вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем обсуждались отдельно и максимально широко.

- Международная выставка XII Экспо «Китай - Северо-Восточная Азия» - это очень важное и необходимое событие для развития двусторонних экономических отношений. Сегодня приморские предприниматели с большим интересом смотрят в сторону Китая. Отмечу, что Приморье выступает в качестве открытой площадки для установления взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных инициатив. Конкурентные преимущества в виде развития международных транспортных коридоров, связывающих северо-восточные провинции Китая с портами Приморского края, технологические и инфраструктурные возможности, значительный ресурсный потенциал позволяют рассматривать Приморье, и в частности Владивосток, как надежного и перспективного делового партнера, - считает участник мероприятия, директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Владивостока Елена Новгородова.

Музей в городе Хуньчунь

Музей в городе Хуньчунь

Чтобы поездка в Китай запомнилась надолго, принимающая сторона организовала для журналистов ряда ведущих СМИ Приморского края большую экскурсию по провинции Цзилинь - в города Хуньчунь - Гирин - Чанчунь. Последний является колыбелью автомобильной промышленности нового Китая, именно здесь находится первый китайский автопроизводитель - China FAW Group.

Сегодня этот бренд стал синонимом высококлассных автомобилей в Китае и уже давно является национальным транспортным средством для китайских государственных лидеров во время торжественных национальных мероприятий. В 2018 году было продано 30 тысяч автомобилей этого бренда, а количество сбыта в первой половине этого года уже превысило объем продаж всего прошлого года.

Чанчунь - колыбель автомобильной промышленности нового Китая

Чанчунь - колыбель автомобильной промышленности нового Китая

Еще одним пунктом посещения стала горнолыжная база Бейшань Four Seasons, которая является одним из ключевых проектов по подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года. Четыре профессиональные лыжные трассы могут одновременно вместить 500 человек.

Приморские делегаты убедились, что теме спорта в современном Китае уделяется огромное внимание. Они осмотрели также дворец спорта, который занимает площадь в 10 гектаров. Здесь можно проводить различные внутренние и международные спортивные соревнования, такие как хоккей, фигурное катание, шорт-трек, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и фитнес. Он также пригоден для масштабных культурных мероприятий и деловых выставок.

В городе Цзилинь 4 августа 2017 года была официально учреждена городская хоккейная команда «Чэн Тоу», которая принимает участие в Высшей хоккейной лиге в России. Очевидно, что не только границы общие нас связывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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