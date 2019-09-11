«Она ест мясо людей!»: полиция Владивостока разбирается с пожилой хулиганкой
Жительница одной из многоэтажек в Первореченском районе Владивостока обратилась в полицию с сообщением о хулиганских действиях. По ее словам, пожилая соседка обвинила ее в каннибализме, сообщает «КП – Владивосток».
Горожанка рассказала, что неадекватная женщина кричит из окна своей квартиры, что заявительница есть мясо людей. Ей показалось это, мягко скажем, обидным. Прежде чем жаловаться, обвиненная в каннибализме женщина попыталась самостоятельно утихомирить нарушительницу спокойствия, но сделать это ей не удалось.
Тогда женщина обратилась в скорую помощь, но там ей ответили, что смогут осмотреть хулиганку только после выезда полиции. Ну, собственно, сказано - сделано.
Возмущенная поведением соседки женщина попросила стражей порядка привлечь нарушительницу к административной ответственности за клевету и оскорбления.
Звонившая сообщила свой адрес проживания, а полицейские приступили к проверке поступившей информации.
ИСТОЧНИК KP.RU