«Она ест мясо людей!»: полиция Владивостока разбирается с пожилой хулиганкой

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-11T10:22:53+03:00

Пенсионерка обвинила соседку в каннибализме, а та ее – в клевете

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Жительница одной из многоэтажек в Первореченском районе Владивостока обратилась в полицию с сообщением о хулиганских действиях. По ее словам, пожилая соседка обвинила ее в каннибализме, сообщает «КП – Владивосток».

Горожанка рассказала, что неадекватная женщина кричит из окна своей квартиры, что заявительница есть мясо людей. Ей показалось это, мягко скажем, обидным. Прежде чем жаловаться, обвиненная в каннибализме женщина попыталась самостоятельно утихомирить нарушительницу спокойствия, но сделать это ей не удалось.

Тогда женщина обратилась в скорую помощь, но там ей ответили, что смогут осмотреть хулиганку только после выезда полиции. Ну, собственно, сказано - сделано.

Возмущенная поведением соседки женщина попросила стражей порядка привлечь нарушительницу к административной ответственности за клевету и оскорбления.

Звонившая сообщила свой адрес проживания, а полицейские приступили к проверке поступившей информации.

ИСТОЧНИК KP.RU