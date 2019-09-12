Погода во Владивостоке на 12 сентября 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:48 2019-09-12T02:48:11+03:00

В регионе облачно и без осадков. Фото: Кристина ГРИН

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В четверг, 12 сентября в Приморье преимущественно без осадков. Над регионом сейчас гребень антициклона, отсюда и переменная облачность, местами туманы. Дневные температуры воздуха в крае варьируются в пределах +18+22 градусов. Ветер северо-западный от слабого до умеренного.

Небольшую облачность синоптики прогнозируют в дальневосточной столице. Сегодня во Владивостоке, по данным специалистов, без осадков. Днем воздух прогреется до +20+22 градусов. Ветер северный и северо-западный, днем – слабый, вечером – умеренный.

Облачно и без осадков в Уссурийске. Дневные температуры воздуха варьируются в пределах +21+23 градусов. Ветер северо-западный от слабого до умеренного.

Временами облачно и в Находке. И здесь синоптики не прогнозируют циклоны, которые бы принесли осадки. Днем будет до +21+23 градусов. Ветер северо-западный от слабого до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU