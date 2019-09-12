Сотрудник Россельхознадзора в Находке получал взятку свыше 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:32 2019-09-12T03:32:11+03:00

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Сотрудник Россельхознадзора был уличен во взяточничестве через посредника. Работник федерального органа требовал от руководства коммерческого предприятия деньги за свое бездействие при осмотре товаров. Проверка могла принести убытки компании. Руководители предприятия несколько раз перечисляли взятку в общей сумме 306 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.

Руководители предприятия сотрудничали с приморским УФСБ и осуществляли операцию под их контролем. Коммерческая компания занимается лесоматериалами. За каждый недосмотренный вагон сотрудник Россельхознадзора требовал 1,5 тысячи рублей. Деньги передавались посреднику, а тот уже отдавал их подозреваемому. Обоим фигурантам предъявили обвинение и завели уголовное дело. Взяткополучатель сидит в СИЗО, а его посредник под домашним арестом.

По версии следствия, нарушение происходило с декабря 2018 по август 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU