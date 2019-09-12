Приморец обезобразил жену ножницами и едва не убил: его защита считает, что 7 лет тюрьмы – много
Мужчина обезобразил лицо своей жены ножницами, а после начал душить. Теща огрела преступника металлическим предметом по голове и спасла дочь. Случай произошел в июле прошлого года в Кировском районе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.
Приморец был пьян. К убийству возлюбленной его подтолкнула их ссора. Он изрезал жене не только лицо, но и тело. От ударов женщина едва не погибла – смерти не допустили оперативно приехавшие врачи.
Кировский суд единодушно признал мужчину виновным. Его приговорили к 7 годам и 1 месяцу тюрьмы. Только вот сторона защиты окончанием дела оказалась недовольна и подала апелляцию. Суд жалобу не удовлетворил.
Также с осужденного взыскали 300 тысяч рублей морального вреда. Лицо его жены неизгладимо обезображено.
ИСТОЧНИК KP.RU