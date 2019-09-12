2019-09-12T04:07:21+03:00
Происшествия

Приморец обезобразил жену ножницами и едва не убил: его защита считает, что 7 лет тюрьмы – много

Женщина выжила только благодаря своей матери, которая огрела зятя по голове
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморца приговорили к 7 годам и 1 месяцу тюрьмыПриморца приговорили к 7 годам и 1 месяцу тюрьмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мужчина обезобразил лицо своей жены ножницами, а после начал душить. Теща огрела преступника металлическим предметом по голове и спасла дочь. Случай произошел в июле прошлого года в Кировском районе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.

Приморец был пьян. К убийству возлюбленной его подтолкнула их ссора. Он изрезал жене не только лицо, но и тело. От ударов женщина едва не погибла – смерти не допустили оперативно приехавшие врачи.

Кировский суд единодушно признал мужчину виновным. Его приговорили к 7 годам и 1 месяцу тюрьмы. Только вот сторона защиты окончанием дела оказалась недовольна и подала апелляцию. Суд жалобу не удовлетворил.

Также с осужденного взыскали 300 тысяч рублей морального вреда. Лицо его жены неизгладимо обезображено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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