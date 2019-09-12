«Не лечат, а калечат»: разбойники в медицинских масках избили и ограбили жильцов дома во Владивостоке
Разбойники в медицинских масках ворвались в две жилые квартиры во Владивостоке, избили владельцев и вынесли ценные вещи и деньги. Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Четверо неизвестных напали на 45-летнего мужчину в его собственной квартире. Вынесли от туда два дорогостоящих смартфона. В общий коридор на шум вышел сосед пострадавшего. Злоумышленники избили и его. Зашли к нему домой и похитили деньги вместе с банковской картой.
Общий ущерб обоих мужчин превысил 200 тысяч рублей.
В происшествии подозревают жителей Владивостока 16, 18, 21 и 25 лет. Парни уже признали свою вину. Их будут судить за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище. В санкциях уголовной статьи лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Возможно, что компания была причастна и к другим преступлениям. Полиция занимается проверкой.
ИСТОЧНИК KP.RU