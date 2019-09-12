Магазин IKEA, возможно, откроется во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:14 2019-09-12T07:14:32+03:00

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Магазин IKEA могут открыть в Приморье. Руководители края отправили к делегации компании, основанной в Швеции, приглашение посетить Владивосток. Посольство Королевства заинтересовано в сотрудничестве между странами, поэтому вполне возможно, что магазину быть, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Шведские компании работают в нашей стране во многих сферах. Производят молочные продукты, напитки, бумажную продукцию, лекарства и автомобили - всего 80% импорта товаров. А поскольку Приморье занимает третье место в международном рейтинге по инвестиционной привлекательности регионов России, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга, то представители посольства Швеции приехали познакомиться с краем во время ВЭФ.

- Цель нашего визита – знакомство с вашим краем. Мы хотим понять, какие у нас есть возможности для совместного сотрудничества, - сказал советник политического отдела Посольства Швеции Эйдмана Юхана.

Алексей Старичков, директор департамента международного сотрудничества Приморского края ответил, что в крае перспективно будет развивать и сельское хозяйство, и лесную промышленность, туризм и многое другое. От слов он сразу перешел к делу: передал собеседникам приглашение для компании IKEA приехать во Владивосток и обсудить открытие магазина вместе с заводом по производству изделий из дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU