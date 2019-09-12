2019-09-12T07:14:32+03:00
Общество

Магазин IKEA, возможно, откроется во Владивостоке

Делегации компании предложили посетить приморскую столицу и обсудить сотрудничество
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Делегацию компании IKEA пригласили в ПриморьеДелегацию компании IKEA пригласили в ПриморьеФото: Сергей ЛАНИН
Изменить размер текста:

Магазин IKEA могут открыть в Приморье. Руководители края отправили к делегации компании, основанной в Швеции, приглашение посетить Владивосток. Посольство Королевства заинтересовано в сотрудничестве между странами, поэтому вполне возможно, что магазину быть, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Шведские компании работают в нашей стране во многих сферах. Производят молочные продукты, напитки, бумажную продукцию, лекарства и автомобили - всего 80% импорта товаров. А поскольку Приморье занимает третье место в международном рейтинге по инвестиционной привлекательности регионов России, сразу после Москвы и Санкт-Петербурга, то представители посольства Швеции приехали познакомиться с краем во время ВЭФ.

- Цель нашего визита – знакомство с вашим краем. Мы хотим понять, какие у нас есть возможности для совместного сотрудничества, - сказал советник политического отдела Посольства Швеции Эйдмана Юхана.

Алексей Старичков, директор департамента международного сотрудничества Приморского края ответил, что в крае перспективно будет развивать и сельское хозяйство, и лесную промышленность, туризм и многое другое. От слов он сразу перешел к делу: передал собеседникам приглашение для компании IKEA приехать во Владивосток и обсудить открытие магазина вместе с заводом по производству изделий из дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Приморья облил себя бензином и поджог
Закона не боятся: приморцы мешками собирают гребешок, мидии и песчанки, выброшенные штормом
Нелегальный рыбацкий флот КНДР вынудил приморское ФСБ попросить помощи у Сахалина
«Не лечат, а калечат»: разбойники в медицинских масках избили и ограбили жильцов дома во Владивостоке
Приморец обезобразил жену ножницами и едва не убил: его защита считает, что 7 лет тюрьмы – много
Сотрудник Россельхознадзора в Находке получал взятку свыше 300 тысяч рублей
Погода во Владивостоке на 12 сентября 2019 года: днем до +22 градусов, без осадков
Часть поселка Щитовая четвертые сутки отрезана от цивилизации из-за рухнувшего моста
«Она ест мясо людей!»: полиция Владивостока разбирается с пожилой хулиганкой
Провинция Цзилинь: выставки, автомобили и прицел на Олимпиаду