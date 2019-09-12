2019-09-12T07:46:49+03:00
Общество

Закона не боятся: приморцы мешками собирают гребешок, мидии и песчанки, выброшенные штормом

Ловцам может грозить даже уголовная ответственность
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморцы собирают деликатесы в заливе Стрелок. Фото предоставлено РИА VladNewsПриморцы собирают деликатесы в заливе Стрелок. Фото предоставлено РИА VladNews
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Гребешок мидии и песчанки выбросило на берег после шторма 10 сентября у приморского побережья. Жители вовсю собирают морские деликатесы и закона они не бояться, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Морские дары вытащило на берег залива Стрелок. По словам некоторых приморцев, волны вынесли даже кальмара. РИА VladNews опубликовали фотографии последствий стихии.

Морские дары Приморья. Фото предоставлено РИА VladNews

Морские дары Приморья. Фото предоставлено РИА VladNews

Подобное собирательство карается законом.

- В заливе Стрелок всегда после шторма люди с мешками ходят и собирают дары моря, но согласно нашему законодательству это преследуется законом, - пишет некий Алексей Кондратюк в социальных сетях.

Ловцам может грозить не только административный штраф, но и уголовная ответственность – все зависит от количества «сокровищ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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