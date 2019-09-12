Житель Приморья облил себя бензином и поджог

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-12T08:12:54+03:00

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В приморском городе Артем местный житель совершил самосожжение. Место для ухода из жизни мужчина выбрал тихое и спокойное – гараж своего дома. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Невольной свидетельницей самосожжения стала соседка мужчины. По ее словам, все происходило в темное время суток в гараже, который находится во дворе частного дома, где жил умерший. Мужчина облил себя бензином и поджог. Ему было 49 лет.

Соседка тут же вызвала врачей и полицию. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть мужчины – он получил ожоги, несовместимые с жизнью. Свидетельница страшного ЧП до сих пор пребывает в шоке.

«Что толкнуло мужчину на столь непонятный поступок?» - на это вопрос еще предстоит ответить правоохранителям. Тело жителя Артема доставлено в морг, полиция проводит проверку, в ходе которой будут установлены всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU