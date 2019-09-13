2019-09-13T03:00:18+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 13 августа 2019 года: днем до +21 градусов, без осадков

Дождей не будет на всей территории региона
Кристина ГРИН
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В дальневосточной столице без осадков.В дальневосточной столице без осадков.Фото: Кристина ГРИН
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Погоду в Приморском крае диктует поле повышенного атмосферного давления. Отсюда и переменная облачность. По прогнозам синоптиков, на большей части региона осадков не будет. По утрам и вечерам можно застать туман. Температуры воздуха будут в пределах +16+26 градусов. Ветер умеренный западный и юго-западный.

Без дождей сегодня во Владивостоке. В дальневосточной столице переменная облачность, как и на большей части региона. Дневные температуры воздуха в пределах +19+21 градуса. Ветер южный и юго-западный, в первой половине дня - умеренный, во второй – сильный.

До +23 градусов днем в эту пятницу в Уссурийске. По данным специалистов, и здесь переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, днем – умеренный вечером – сильный.

В Находке переменная облачность, дождей не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +22+24 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, от слабого днем, до умеренного вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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