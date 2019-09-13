Маленькая жительница Приморья отравилась газом из баллона, спасти девочку не удалось

СЕГОДНЯ 07:28 2019-09-13T07:28:37+03:00

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Страшную находку сделали накануне случайные очевидцы в Кировском районе Приморья. Прохожие обнаружили девочку, не подававшую признаков жизни, прямо на хоккейной коробке. По предварительной информации, смерть подростка произошла из-за отравления газом из баллона, сообщает «КП»-Владивосток». Свидетели уверяют, что погибшей едва исполнилось 15 лет.

К настоящей трагедии привело пагубное увлечение опасными веществами школьницы из Приморья. По свидетельствам очевидцев, в поселке городского типа Кировский, старшеклассница надышалась газом из баллончиков, что привело к смерти. По стечению обстоятельств, несовершеннолетняя не только оказалась в вечернее время без присмотра родственников на улице, но никого из взрослых не было поблизости и в роковой момент. Не исключено, что подростка можно было спасти, при оказании своевременной квалифицированной помощи.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка. Расследованием дела сейчас занимаются сотрудники Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю. Специалисты опрашивают свидетелей и проводят другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагического инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU