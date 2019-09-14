2019-09-14T08:35:44+03:00
Общество

Жители 18 домов во Владивостоке останутся без горячей воды в ближайшее время

Энергетики подготавливают дома к отопительному сезону
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Энергетики проводят гидравлические испытания во ВладивостокеЭнергетики проводят гидравлические испытания во ВладивостокеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Горячую воду отключат у 18 домов во Владивостоке с 17 по 23 сентября. Энергетики подготавливают дома к предстоящему отопительному сезону: ведут ремонтные работы на теплосетях и проводят гидравлические испытания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу «ДГК».

Горячее водоснабжение на шесть дней отключат у следующих домов:

Брестский: 1б;

Можайская: 1б, 20, 22, 24;

Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15;

Феодосийская: 46.

Напомним, в приморской столице гидравлические испытания проходят в три этапа. Два из которых уже миновали.

Первый был с 5 по 12 августа. Тогда без горячего водоснабжения остались жители Фрунзенского, части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

Во время второго этапа, с 12 по 19 августа, проверке подверглась Голдобинская теплотрасса. Без горячей воды остались жители Первомайского района.

Третий этап испытаний начался 9 сентября, продлится он до 16 числа этого же месяца. От горячего водоснабжения отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС отключено у жителей Ленинского района. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным трудностям, поскольку мера вынужденная. Зато благодаря ей во время зимних холодов в домах будет исправное водоснабжение. Сейчас энергетики выявляют опасные места, в которых может случиться течь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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