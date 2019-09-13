2019-09-13T08:13:42+03:00
Общество

Приморец взял кредит и собрался за границу

Приставы уехать должнику не дали - ограничили выезд
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Судебные приставы обязали должника из Приморья погасить долгСудебные приставы обязали должника из Приморья погасить долгФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Лесозаводска взял кредит и, не вернув его, собрался за границу. Под контролем судебных приставов мужчина все-таки погасил задолженность, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На неплательщика подал в суд взыскатель. Должника обязали выплатить свыше 560 тысяч рублей. Добровольно он отдавать деньги не захотел. Поэтому судебные приставы ограничили ему право выезда за пределы страны и постановлением обязали изыскать денежные средства.

За границей должник хотел утроиться на работу. И как только понял, что не сможет теперь этого сделать, так и погасил долг. Даже на исполнительный сбор собрал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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