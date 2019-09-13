Приморец взял кредит и собрался за границу
Приставы уехать должнику не дали - ограничили выезд
Судебные приставы обязали должника из Приморья погасить долгФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Житель Лесозаводска взял кредит и, не вернув его, собрался за границу. Под контролем судебных приставов мужчина все-таки погасил задолженность, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
На неплательщика подал в суд взыскатель. Должника обязали выплатить свыше 560 тысяч рублей. Добровольно он отдавать деньги не захотел. Поэтому судебные приставы ограничили ему право выезда за пределы страны и постановлением обязали изыскать денежные средства.
За границей должник хотел утроиться на работу. И как только понял, что не сможет теперь этого сделать, так и погасил долг. Даже на исполнительный сбор собрал.
ИСТОЧНИК KP.RU