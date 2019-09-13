2019-09-13T12:09:37+03:00
Общество

Двенадцать работников АО «Восточный Порт» поощрены благодарностями Минтранса РФ

Многие передовики производства проработали на предприятии более 30 лет
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В конференц-зале управления АО «Восточный Порт» сегодня состоялась торжественная церемония вручения благодарностей Министерства транспорта РФ двенадцати заслуженным работникам стивидорной компании. От имени главы Минтранса Евгения Дитриха коллег поздравил главный инженер предприятия Евгений Арехта.

«Искренне рад, что мне выпала честь - сегодня вручить вам заслуженные благодарности от Министерства транспорта. Совсем недавно произошло значимое для всего «Восточного Порта» событие – запуск Третьей очереди угольного комплекса. Также в этом году мы отмечаем 45 лет образования Порта. От имени Евгения Ивановича Дитриха позвольте поздравить вас с этими знаменательными вехами в нашей общей истории», - сказал Евгений Арехта.

За многолетний добросовестный труд, а также в связи с 45-летним юбилеем предприятия, правительственными благодарностями отмечены:

- Специалист отдела собственности и ценных бумаг Валентина Евпак, стаж работы в АО «Восточный Порт» 37 лет;

- Начальник железнодорожного комплекса Алексей Нагорный, стаж работы 6 лет;

- Начальник отдела транспортной и экономической безопасности Сергей Оленников, стаж работы 16 лет 6 месяцев;

- Групповой механик производственного перегрузочного комплекса №3 Олег Касьянов, стаж работы 31 год 10 месяцев;

- Слесарь-электрик по ремонту оборудования шестого разряда ППК №3 Фёдор Нагорный, стаж работы 34 года 4 месяца;

- Групповой механик ППК №3 Евгений Примак, стаж работы 31 год 10 месяцев;

- Групповой механик ППК №3 Павел Рабощук, стаж работы 34 года 3 месяца;

- Оператор поста централизации ППК №3 Валентина Шкляр, стаж работы - 31 год 4 месяца;

- Инженер-технолог Портового флота Лидия Кашицына, стаж работы 33 года 3 месяца;

- Сменный механик подменного экипажа Портового флота Виталий Кузьмин, стаж работы 33 года 11 месяцев;

- Водитель автопарка Александр Интяков, стаж работы 37 лет;

- Старший юрисконсульт юридического отдела Татьяна Славина, стаж работы 14 лет.

«Приятно чувствовать себя частью большого коллектива нашего предприятия. Считаю, что не зря отдал почти четыре десятка лет «Восточному Порту». За эти годы он шагнул намного вперёд в своём развитии. Спасибо моим коллегам и нашему руководству!» – поделился эмоциями после торжественной церемонии Александр Интяков, проработавший на предприятии 37 лет.

Напомним, что на минувшей неделе, в ходе Восточного экономического форума на острове Русском, наградами и благодарностями Министерства транспорта РФ были отмечены 7 работников АО «Восточный Порт». Медалью «За строительство транспортных объектов» награждён коммерческий директор предприятия Олег Альмакеев, а докеру-механизатору Андрею Снытко был вручён нагрудный знак «Почётный работник морского транспорта». Капитан буксира Александр Чайцын, операторы Елена Сенькина и Марина Горковенко, начальник коммерческого отдела Инна Балицкая и водитель Сергей Ермолаев отмечены правительственными благодарностями.

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