Погода во Владивостоке и Приморье на 14 сентября: дожди и ливни по всей территории края
Сегодня, 14 сентября в Приморье пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, возможна гроза, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на "Примпогоду".
Во Владивостоке облачно с прояснениями. В первой половине дня небольшой, утром умеренный дождь. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +21...+23°C.
В Уссурийске облачно с прояснениями. В первой половине дня небольшой, утром умеренный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23°C.
В Находке облачно с прояснениями. Утром небольшой, в первой половине дня умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C
Температура воды в Амурском заливе +20°C, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +22°C.
ИСТОЧНИК KP.RU