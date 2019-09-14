Погода во Владивостоке и Приморье на 14 сентября: дожди и ливни по всей территории края

СЕГОДНЯ 02:42 2019-09-14T02:42:34+03:00

Температура воздуха по краю будет варьироваться от +18 до +23°C.

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Сегодня, 14 сентября в Приморье пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, возможна гроза, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на "Примпогоду".

Во Владивостоке облачно с прояснениями. В первой половине дня небольшой, утром умеренный дождь. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +21...+23°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями. В первой половине дня небольшой, утром умеренный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23°C.

В Находке облачно с прояснениями. Утром небольшой, в первой половине дня умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C

Температура воды в Амурском заливе +20°C, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU