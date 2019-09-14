Олег Кожемяко недоволен ремонтом дорог во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:41 2019-09-14T03:41:25+03:00

Для того чтобы исправить ситуацию, к ремонту привлекут дополнительные силы и изменят график работ

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и мэр Владивостока Олег Гуменюк в очередной раз проверили ход ремонта дорог в краевом центре. Глава региона остался недоволен темпом ремонта. Для приведения дорожного покрытия в порядок решено привлечь дополнительные силы и изменить график ремонтных работ.

Минувшей ночью рабочие готовили «дорожные карты» под асфальтирование и укладывали асфальт на ряде улиц города. Ремонт дорог проводился на Ручейной, Борисенко, 2-й Промышленной, Невской, Вострецова, Калинина, Башидзе, Володарского, Ильичева и других. Эти работы проинспектировали мэр города и губернатор края.

Олег Кожемяко заявил, что городская и краевая власти возьмут на контроль ход всех ремонтных работ.

- Мы будем контролировать графики работ, подвоз асфальта, чтобы процесс ремонта был удобен для жителей, не создавались пробки, работы выполнялись качественно, - обозначил губернатор.

Дополнительные силы будут привлечены для того, чтобы ускорить процесс ремонта. Исходя из текущей ситуации, сил и средств, по оценке губернатора, явно не хватает.

- В городе не хватает одной-двух крупных компаний, которые могли бы масштабно, с соблюдением всех технологических требований закрывать большие объемы работ, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU