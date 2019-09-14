Во Владивостоке разыскивают двух маленьких мальчиков

СЕГОДНЯ 03:53 2019-09-14T03:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке разыскивают двух семилетних мальчиков, которые 13 сентября пропали в районе улицы Ватутина, 20, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на ПРОО «Примпоиск».

Максим Коваленко был одет в камуфляжную футболу и шорты, а его друг Максим Таньков был одет в камуфляжные шорты и серую футболку. Обоим мальчикам по семь лет.

Дети пропали на улице Ватутина - последний раз их видели в районе дома № 20. До настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших мальчиках, просьба сообщить по телефону +79510200357.

ИСТОЧНИК KP.RU