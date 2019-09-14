В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения

СЕГОДНЯ 05:14 2019-09-14T05:14:17+03:00

Не сумев как следует скрыть свою личность, 33-летний житель поселка Липовцы вскоре был задержан оперативниками

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Житель поселка Липовцы украл из магазина одежду, но вскоре был задержан. Как оказалось, мужчина попал в объективы камер наблюдения, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Заявление о краже товара поступило от продавца магазина в Липовцах. На месте происшествия оперативники опросили возможных очевидцев и осмотрели место происшествия, а также изучили записи камер видеонаблюдения.

Благодаря этому удалось установить, что вор проник в магазин, похитил с витрины одежду и бросился наутек.

Полицейским не составило труда установить личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчину вскоре задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU