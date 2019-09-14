В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения
Житель поселка Липовцы украл из магазина одежду, но вскоре был задержан. Как оказалось, мужчина попал в объективы камер наблюдения, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Заявление о краже товара поступило от продавца магазина в Липовцах. На месте происшествия оперативники опросили возможных очевидцев и осмотрели место происшествия, а также изучили записи камер видеонаблюдения.
Благодаря этому удалось установить, что вор проник в магазин, похитил с витрины одежду и бросился наутек.
Полицейским не составило труда установить личность злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчину вскоре задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU