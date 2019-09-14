2019-09-14T06:19:59+03:00
Политика

Корабли и катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами по целям в Тихом океане

В ходе учений мишени поражены крылатыми ракетами «Вулкан» и«Москит»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 14 сентября, в акватории Тихого океана корабли и катера ТОФ провели стрельбы крылатыми ракетами по морским целям. Пуск ракет осуществлялся в ходе зачетного тактического учения Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

Флагман Тихоокеанского флота - ракетный крейсер «Варяг» - выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан» по судну-мишени на дистанции около 500 километров. По данным объективного контроля в расчетное время ракета поразила цель.

Также удар двумя крылатыми ракетами «Москит» по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника, нанесла ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров «Р-14» и «Р-18». Пуск ракет выполнялся на предельную дальность. Поражение мишени на дистанции более 130 километров подтверждено.

Обеспечение безопасности выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, самолёты Ту-142, Ил-38 и МИГ-31 морской авиации ТОФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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