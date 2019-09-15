Погода в Приморье 15 сентября: повышенное давление и теплое море

СЕГОДНЯ 04:10 2019-09-15T04:20:27+03:00

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Синоптики обещают, что воскресенье в Приморье пройдет без осадков и вполне по-летнему. Ветер умеренный, а температура воздуха за окном до +26°C, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке температура воздуха от +21 до +23°C, а температура воды в Амурском заливе +20°C. Хорошему настроению способствует и безоблачное небо, а также северо-западный, во второй половине южный, юго-восточный умеренный ветер.

В Уссурийске тоже слабый ветер, во второй половине юго-западный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C, переменная облачность и без осадков.

В Находке температура воздуха +21...+23°C, температура воды в бухте Находка +17°C. Тут также переменная облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине восточный, юго-восточный западный умеренный.

За самым теплым морем нужно ехать в Хасанский район. Температура воды в заливе Посьета сегодня +22°C.

ИСТОЧНИК KP.RU