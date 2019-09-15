Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя «Тойотами», в одной из них пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 05:05 2019-09-15T05:05:49+03:00

Помощь врачей понадобилась еще двум водителям, а вот сам виновник не пострадал

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Пьяный водитель устроил во Владивостоке ДТП с участием четырех автомобилей на Гоголевской развязке во Владивостоке в субботу, 14 сентября. Травму получили трое, в том числе и ребенок, А вот виновник аварии не пострадал, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Нетрезвый 36-летний водитель «Камри» мчал со стороны кольца Третьей Рабочей и налетел на «Корону». Та вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с «Клюгером», который совершил столкновение с припаркованным «Прадо». В салоне припаркованного внедорожника находился 8-летний ребенок, ему диагностировали сотрясение головного мозга и назначили амбулаторное лечение.

51-лений водитель «Клюгера» так же направлен на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга. А у водителя «Короны» - ушиб голени.

Зато виновник происшествия - водитель «Камри», который на момент аварии находился в состоянии опьянения, не пострадал.

Вообще суббота выдалась неспокойной – за день во Владивостоке 44 ДТП, 4 пострадавших. Выявлены 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За нарушение ПДД привлечены к ответственности 65 автомобилистов и 14 пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU