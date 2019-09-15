Прячьте банковские карты подальше от родственников
54-летний житель Уссурийска обратился в полицию и рассказал, что за последние две недели с его банковской карты кто-то более 16 тысяч рублей.
Следователи быстро выяснили, что деньги были списаны в результате онлайн-покупок и переводов на другой банковский счет. По горячим следам полицейские задержали ранее судимого 22-летнего родственника заявителя, который проживал с ним в одной квартире.
Оказалось, молодой человек установил мобильное приложение и с помощью него снимал деньги с чужой карты.
Теперь родственничку грозит до пяти лет по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Правда, арестовывать парня не стали, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU