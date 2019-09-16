Владивостокцы могут выбрать, какую территорию в их городе благоустроят в первую очередь

СЕГОДНЯ 03:36 2019-09-16T03:36:51+03:00

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Архитекторы представили шесть дизайн-проектов по благоустройству Владивостока. Жители города с сегодняшнего дня, 16 сентября, могут участвовать в рейтинговом голосовании и выбрать какие из них будут реализованы в первую очередь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

На большинстве территорий обустроят газоны и цветники, посадят деревья, отремонтируют тротуары и дороги, установят фонарики и лавочки, расставят урны. В нескольких местах построят площадки для детей и для занятий спортом. Эксперты разрабатывали проекты с учетом потребностей местных жителей. Последние даже самостоятельно включали территории в перечень для голосования. Благоустройство намечается на 2020 год.

Общественная территория будет расположена по адресу: г. Владивосток, ориентир - лестница в районе дома по ул. Тунгусской, 69 и ул. 3-й МатросскойФото: primorsky.ru

Отдать свой голос можно будет в течение четырех дней с 16 по 20 сентября на сайте golos25.vlc.ru и на территориальных счетных участках. Они расположены по адресам: ул. Посьетская, 24; ул. Махалина, 9; ул. Калинина, 116; ул. Лермонтова, 36а; ул. Ильичева, 15; ул. Западная, 15. Работают службы с 9:30 до 16:30 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Сквер Игнатьева будет располагаться в г. Владивостоке, на Океанском пр-т, 68 - 74аФото: primorsky.ru

Облагораживание входит в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В ее рамках до конца года начнут благоустраивать Детский парк на улице Черемуховой, сквер Невельского и общественную территорию на Енисейской. Финансы берут сразу из трех бюджетов: федерального, регионального и городского.

Сквер будет располагаться по адресу: г. Владивосток, пос. Трудовое, в районе ул. Лермонтова, 91Фото: primorsky.ru

Общественная территория будет располагаться по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ульяновской, 8, земельный участок с кадастровым номером 25:28:040006:20418Фото: primorsky.ru

Общественная территория будет располагаться по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ульяновской, 8, земельный участок с кадастровым номером 25:28:040006:20418Фото: primorsky.ru

Сквер Надибаидзе будет располагаться по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 230Фото: primorsky.ru

ИСТОЧНИК KP.RU