Сержант сядет на 3,5 года за избиение призывника

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-16T07:33:49+03:00

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На днях суд признал задержанного Евгения Трещева виновным в уголовном преступлении. Будучи сержантом он избил подчиненного ему военнослужащего. Случай произошел в феврале этого года. За свое преступление Трещеву предстоит провести 3,5 года в заключении, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Евгений Трещев служил по контракту и являлся заместителем взвода войсковой части 19137 в Приморье. В его подчинении находились некоторые военнослужащие, в том числе и пострадавший. Последний был избит сержантом за невыполнение приказа. Его повреждения эксперты расценили как легкий вред здоровью. Тем не менее, Трещев за свое преступление был наказан серьезным тюремным сроком и запретом. Евгений два года не сможет занимать руководящие должности, связанные с руководством подчиненных, поделилось ИА PrimaMedia.

Приговор вынес Владивостокский гарнизонный военный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU