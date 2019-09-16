Слесарь в Находке отпил жидкого стекла

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-16T10:22:19+03:00

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Слесаря-сантехника 4-ого разряда госпитализировали в больницу с ожогами внутренних органов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края.

Мужчина работает в компании ООО «СПЕКТР». ЧП произошло в жилом многоквартирном доме. Он в тот момент находился в подвале. Подробностей известно мало. Лишь то, что слесарю захотелось пить, и поэтому он решил отхлебнуть немного воды. Только вот жидкость оказалась плавленым стеклом. Вещество обожгло работнику внутренности. За его спасение взялись врачи.

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этого происшествия, сообщает РИА VladNews.

ИСТОЧНИК KP.RU