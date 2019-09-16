В Приморье создают этно-парк «Стеклянуха». Пляж со стеклышками тут ни при чем

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-16T11:53:31+03:00

Именно от современного села Стеклянуха в 1902 году Владимир Арсеньев отправился в свое первое путешествие по краю

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В Приморье создадут рабочую группу, которая займется будущим этно-археологическим парком «Стеклянуха» в Шкотовском районе, сообщает «КП – Владивосток».

Стеклянухинское городище – это памятник археологии в Шкотовском районе. Еще в начале сентября была подготовлена концепция создания здесь этно-археологического парка. Исходя из концепции, местность предлагается разделить на две тематические территории: историко-этнографический комплекс на основе построек и сооружений русских поселенцев, сохранившихся в селах Приморья и перевезенных на территорию парка, а также археологический парк на базе двух средневековых городищ. Обе территории будут объединены административной и хозяйственной зоной. Здесь же планируют благоустроить прогулочную зону и разработать специальные экскурсионные маршруты для туристов.

- Говоря о ресурсе местности, можно смело сказать, что это одна из ключевых территорий освоения южно-уссурийского края. Здесь присутствуют археологические слои от железного века до средневековья, высока концентрация природных памятников. Кроме того, территория имеет прямое отношение к экспедициям Арсеньева – именно от современного села Стеклянуха в 1902 году он отправился в свое первое путешествие, – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В ближайшее время по его указанию будет разработан план по реализации первых мероприятий на месте нового туристического объекта, которые можно выполнить уже в сентябре, октябре этого года. А уже весной планируется приступить к полноценным работам по реализации проекта: сделать выкашивание, водоотводные каналы и так далее. Проработать вопрос с тропой Арсеньева, чтобы ее запустить как туристический маршрут.

В рабочую группу по реализации проекта включат как заинтересованных в создании этно-археологического музея-заповедника «Стеклянуха», так и экспертов сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU