2019-09-16T15:21:06+03:00
Спорт

Китайцы построили у границы с Приморьем подземную лыжную трассу, где круглый год снег

Именно здесь готовят будущих олимпийских чемпионов
Илья КУЗНЕЦОВ
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Здесь тренируются лыжники и биатлонистыЗдесь тренируются лыжники и биатлонистыФото: Илья КУЗНЕЦОВ
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Всего в 350 километрах от границы с Приморским краем, в городе Цзилинь, китайские власти реализовали грандиозный проект, имеющий прямое отношение к ближайшим зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году. Речь идет о лыжной базе Бейшань Four Seasons, на которой довелось недавно побывать корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток».

Строительство базы началось в сентябре 2017-го, а уже через год проект был завершен. В конце декабря 2018-го экспертная группа высоко оценила объект.

Площадь всего комплекса - более 25 тысяч квадратных метров, на которых спроектированы как надземные, так и подземные трассы. В зимнее время посетители могут кататься и по поверхности, а под землей - круглогодичный ледовый и снежный павильон, более 1300 метров внутренних снежных дорог.

Часть трасс находятся под землей и функционируют круглый год Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Часть трасс находятся под землей и функционируют круглый годФото: Илья КУЗНЕЦОВ

Благодаря прогрессивной системе постоянного охлаждения внутри поддерживается средняя температура -7 ° C. Тоннели огромны, поэтому снегоуборочные машины легко справляются со своей задачей - укладкой и уплотнением снега.

Четыре профессиональные лыжные трассы могут одновременно вместить 500 человек. Здесь можно заниматься как беговыми лыжами, так и биатлоном. Специальный зал для стрельбы под землей тоже имеется.

Зачем построен такой грандиозный объект? Все просто: в 2022 году Китай принимает зимние Олимпийские игры. Горнолыжная база Бейшань Four Seasons является одним из ключевых проектов по подготовке к играм. Это отличная тренировочная круглогодичная площадка для национальной сборной.

Снегоуборочные машины в тоннеле Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Снегоуборочные машины в тоннелеФото: Илья КУЗНЕЦОВ

Но центр построили не только ради Олимпиады. Уже сегодня это отличная площадка для обучения и подготовки местных спортсменов, любительских и профессиональных команд, в том числе и иностранных. В настоящее время тренируется более 60 спортсменов.

Здесь сейчас занимается профессиональная лыжная команда города Цзилинь. Ее участники рассказали, что довольны качеством снега, уклоном, температурой и влажностью в помещении, освещением внутренней снежной трассы. Кто знает, может когда-нибудь здесь будет тренироваться сборная России? База Бэйшань Four Seasons в будущем готова предоставлять такие услуги национальным командам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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