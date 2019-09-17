2019-09-17T04:36:18+03:00
Общество

Очередной лайнер-гигант взял курс на Владивосток, встречать его будут уже сегодня ночью

Судно Quantum of the Seas вмещает свыше 4 тысяч пассажиров
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Круизный лайнер Quantum of the Seas прибудет в 01.45 ночи 18 сентября. Фото: cruiseluxe.ruКруизный лайнер Quantum of the Seas прибудет в 01.45 ночи 18 сентября. Фото: cruiseluxe.ru
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Лайнер Quantum of the Seas прибудет во Владивосток в ночь на 18 сентября. Круизное судно является «старшим братом» недавно гостившего в Приморье Spectrum of the Seas. По габаритам новый посетитель немного проигрывает своему родственнику, но, тем не менее, является внушающим, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Корабль представляет поколение «умных» судов. Он было сконструирован с учетом современной логистики. Так, к примеру, на нем невозможны чрезмерные скопления пассажиров.Quantum of the Seas - первое круизное судно компании Royal Caribbean International класса Quantum. Лайнер может похвастаться, помимо традиционных ресторанов, концертных залов и казино, автодромом и скалодромом. А в местном баре напитки разливают роботы!

На верхней палубе так же, как и у «Спектра морей», есть капсула со стеклянными стенками. Из которой пассажиры могут любоваться видом моря с 90-метровой высоты. Неподалеку есть волна для серферов и аэротруба. Лайнер 18-паблубный и вмещает порядком 4180 пассажиров.

В круиз путешественники с Quantum of the Seas отправились из китайского Тяньцзиня. После посетили Японию, города Фукуока и Сакаиминато. Владивосток – предпоследняя точка маршрута. Вскоре отдыхающие вернутся обратно в Тяньцзинь.

Поприветствовать лайнер можно будет 18 сентября в 7.00 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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