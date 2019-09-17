2019-09-17T05:22:15+03:00
Происшествия

А теперь «уголовка»: директор приморской компании задолжал 1 миллион за свет

Деньги были, не захотел платить
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Арбитражный суд вынес вердиктАрбитражный суд вынес вердиктФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На директора компании в Надеждинском районе завели два уголовных дела. Мужчина не оплачивал услуги электроэнергии и уклонялся от судебного пристава. Задолженность у его предприятия накопилась кругленькая - свыше миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление службы судебных приставов по Приморскому краю.

Судебный пристав неоднократно обращался к директору компании с требованием погасить долг. Но тот игнорировал госслужащего - уклонялся от явки и не хотел предоставлять документы. Причем деньги, у теперь уже подозреваемого, были. Отдавать их энергетической службе он не собирался.

Директора осудили, в том числе и за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда. Оба дела были соединены в одно судебное производство.Расследование завершили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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