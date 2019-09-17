Байкер в Приморье вылетел на встречку и погиб от столкновения с автомобилем

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-17T08:24:59+03:00

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Мужчина за рулем мотоцикла Сузуки вылетел на встречную полосу и столкнулся автомобилем Тойота. ДТП произошло сегодня утром, 17 сентября, на трассе в сторону аэропорта в Артеме. Байкер скончался на месте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Погибшему мужчине было всего 42 года, при этом около 13 лет он провел за рулем. В его водительском удостоверении была категория, разрешающая водить, в том числе и мотоцикл. При этом большом опыте административных нарушений за ним ранее зафиксировано не было. А дорожное покрытие в том губительном участке дороги было без дефектов. Да и осадки не выпадали уже несколько дней подряд. Асфальт был сухим. По какой причине байкер вылетел на встречную полосу, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Водитель Тойоты Карина, 66-летний мужчина, был госпитализирован. В аварии он получил травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU