2019-09-17T13:33:18+03:00
Общество

Автомобильным покрышкам – отсрочка, депутаты отложили уничтожение токсичных шин во Владивостоке

Компании по их переработке не справляются с колоссальными объемами работы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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К 2021 году во Владивостоке хотят избавиться от покрышек во дворахК 2021 году во Владивостоке хотят избавиться от покрышек во дворахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Автомобильным покрышкам во Владивостоке дадут пожить еще как минимум год. Комитет по городскому хозяйству отложил вступление в силу новых правил благоустройства, согласно которым шины подлежали уничтожению, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Представитель администрации Владивостока Виктор Алеко вынес на суд депутатам вопрос о «лебедях», опорных стенах из покрышек, и других «экс-колесах», разбросанных во дворах города. Их судьбу определяли «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа». Согласно им, до 1 января 2020 года шины со всех придомовых территорий должны были быть вывезены. Проект был одобрен летом прошлого года. Однако воплотить его оказалось не так-то уж и просто. За прошедший период из города вывезли около 63 125 покрышек. А количество оставшихся даже приблизительно неизвестно. Переработкой старых шин занимается только компания "ЭкоСтар Технолоджи". И она не справляется – объем работы огромен.

Кроме того, по словам Виктора Алеко, горожане были недовольны свалками из старых покрышек, ожидающих утилизации, и протестовали против ликвидации "лебедей" на детских площадках.

- Нельзя не сказать и о том, что автомобильные покрышки как элементы опорных стен предотвратили немало оползней в городе во время тайфунов, - отметил Алеко в своем докладе.

Выступление представителя городской администрации вызвало дискуссии среди госслужащих. Член комитета Николай Голояд и вовсе решил вступиться за «лебедей». Посчитал, что они имеют право на жизнь, как элемент народного творчества, и даже предложил разграничить: в каких случаях шины должны быть уничтожены, а в каких нет.

А ведь расположены покрышки, как правило, на детских площадках. представляют.

По федеральному классификатору отходов производства и потребления, отработанные шины занимают почетный четвертый класс опасности. Изготавливают их из токсичных материалов и большого количества химических веществ. Последние особенно сильно выделяются в окружающую среду, когда оболочка разлагаются.

Председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская ответила, что процесс избавления города от старых шин идет через кровь.

- Жители с любовью украшали свои дворики, но не забывайте, мы – столица Дальнего Востока. Сейчас - Год экологии, а экология складывается из мельчайших деталей, и комитет по городскому хозяйству всё-таки должен бороться за благоприятную окружающую среду, - сказала Войновская.

Но комитет все-таки внес изменения в муниципальный правовой акт города Владивостока и продлил переходный период для новых правил благоустройства. Как и предлагалось, до 1 января 2021 года. После этой даты управляющие компании начнут штрафовать за «лебедей» на клумбах.

Кроме того, как сообщает ИА PrimaMedia, с 21 октября по 21 ноября текущего года пройдут общественные обсуждения проекта - только после этого он вступит в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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