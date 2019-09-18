"Вас ожидает водитель Иван": Владивосток останется без иностранных шоферов
Иностранным гражданам перестанут выдавать патенты на работу в сфере транспорта в Приморском крае. Запрет начнет действовать с 2020 года. Губернатор Олег Кожемяко на днях подписал соответствующее распоряжение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Без патента иностранцы не смогут работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и такси.
- Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам, – рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности.
Власти хотят оптимизировать рынок труда в регионе. Предоставить приоритет в трудоустройстве именно россиянам. Однако под постановление попали пока что лишь 300 иностранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU