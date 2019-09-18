2019-09-18T05:49:54+03:00
Общество

"Вас ожидает водитель Иван": Владивосток останется без иностранных шоферов

Губернатор подписал соответствующее распоряжение
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Запрет начнет действовать с 2020 годаЗапрет начнет действовать с 2020 года
Изменить размер текста:

Иностранным гражданам перестанут выдавать патенты на работу в сфере транспорта в Приморском крае. Запрет начнет действовать с 2020 года. Губернатор Олег Кожемяко на днях подписал соответствующее распоряжение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Без патента иностранцы не смогут работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и такси.

- Исключение составят лишь водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам, – рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности.

Власти хотят оптимизировать рынок труда в регионе. Предоставить приоритет в трудоустройстве именно россиянам. Однако под постановление попали пока что лишь 300 иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина несколько месяцев не замечала, что с ее карты списали 143 тысячи
В День тигра традиционно ограничат движение автомобилей во Владивостоке
Олег Кожемяко предложил Владимиру Путину компенсировать ущерб аграриям после наводнения без страховок
ФСБ рассказала о состоянии приморских пограничников, пострадавших в стычке с моряками КНДР
Поиски голубоглазого парня с длинной челкой завершены
Выехала на встречку с тремя маленькими детьми в салоне и столкнулась с грузовиком: на Шаморовской трассе произошло серьезное ДТП
Российский МИД выдвинул требования после инцидента в Японском море
Погода в Приморье на 18 сентября: местами пройдут дожди различной степени мощности
С жительницы Приморья за покупку джинсов сняли сумму в 10 раз больше
Автомобильным покрышкам – отсрочка, депутаты отложили уничтожение токсичных шин во Владивостоке
Поговорим? Во Владивостоке можно будет лично встретиться с полковником МВД России
Байкер в Приморье вылетел на встречку и погиб от столкновения с автомобилем
Жителей острова Рейнеке отрезало от цивилизации
Инспекторов ДПС, спасших семимесячную Мальвину, наградили
А теперь «уголовка»: директор приморской компании задолжал 1 миллион за свет
18 пожарных тушили огонь в пятиэтажном доме во Владивостоке