2019-09-18T06:22:13+03:00
Общество

Олег Кожемяко предложил Владимиру Путину компенсировать ущерб аграриям после наводнения без страховок

Глава государства доверил федеральным ведомствам проверить приморскую документацию и, в случае необходимости, оказать поддержку
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Совещание по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке по видеоконференцсвязи провел Президент России Владимир Путин. Фото: Игорь НовиковСовещание по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке по видеоконференцсвязи провел Президент России Владимир Путин. Фото: Игорь Новиков
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Владимир Путин во вторник, 17 сентября, провел видеоконференцию по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. На ней губернатор Приморья выступил с предложением компенсировать аграриям ущерб после наводнения без страховок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В Приморье до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. В течение двух последних месяцев «в гости» к региону заходили тайфуны, тропические депрессии и другие бедствия. Они приносили с собой ливневые дожди и штормовой ветер. Реки выходили из берегов, наводняли дома, размывали мосты и дороги. Подтопление произошло в 17 муниципальных образованиях, коснувшись более 12 тысяч человек. Осадки превысили трехмесячную норму. До сих пор в крае ведутся работы по устранению последствий стихии.

Олег Кожемяко проинформировал президента об обстановке в крае и выступил с несколькими инициативами. В данный момент пострадавшему населению выплачивают материальный ущерб - из 7 743 подтвержденных заявлений уже произвели 1 148 выплат. Комиссии все еще описывают повреждения от последних сильных дождей 9 сентября.

- В течение сентября гражданам будут направлены все необходимые материальные выплаты, заключены контракты на выполнение работ по восстановлению дорожной инфраструктуры. Полагаем целесообразным, при выполнении данных мероприятий, режим ЧС к концу сентября снять, – рассказал глава Приморья Олег Кожемяко президенту.

Глава края также предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям, которые не застраховали свои посевы, и выделить средства на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ответ президент Владимир Путин поручил профильным федеральным ведомствам проанализировать предоставленные регионом документы и, в случае необходимости, оказать поддержку.

Глава государства обратился к руководителям субъектов и акцентировал, что они должны лично проконтролировать работы по устранению паводков.

- Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть – нельзя оставлять людей один на один с их проблемой. Каждый, я хочу подчеркнуть, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть уже проинформирован о своих правах, о положенной по закону выплате. Иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться. Пока это, к сожалению, далеко не всегда происходит. Прошу должным образом инструктировать подчинённых: ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому, не перепоручая, посетить пострадавшие районы, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, поговорить с людьми, понять, что надо делать, – подчеркнул глава государства.

И добавил, что нужно быстрее решить вопрос с жильем, уделив особое внимание пожилым, одиноким гражданам, детям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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