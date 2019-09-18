Олег Кожемяко предложил Владимиру Путину компенсировать ущерб аграриям после наводнения без страховок
Владимир Путин во вторник, 17 сентября, провел видеоконференцию по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. На ней губернатор Приморья выступил с предложением компенсировать аграриям ущерб после наводнения без страховок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В Приморье до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. В течение двух последних месяцев «в гости» к региону заходили тайфуны, тропические депрессии и другие бедствия. Они приносили с собой ливневые дожди и штормовой ветер. Реки выходили из берегов, наводняли дома, размывали мосты и дороги. Подтопление произошло в 17 муниципальных образованиях, коснувшись более 12 тысяч человек. Осадки превысили трехмесячную норму. До сих пор в крае ведутся работы по устранению последствий стихии.
Олег Кожемяко проинформировал президента об обстановке в крае и выступил с несколькими инициативами. В данный момент пострадавшему населению выплачивают материальный ущерб - из 7 743 подтвержденных заявлений уже произвели 1 148 выплат. Комиссии все еще описывают повреждения от последних сильных дождей 9 сентября.
- В течение сентября гражданам будут направлены все необходимые материальные выплаты, заключены контракты на выполнение работ по восстановлению дорожной инфраструктуры. Полагаем целесообразным, при выполнении данных мероприятий, режим ЧС к концу сентября снять, – рассказал глава Приморья Олег Кожемяко президенту.
Глава края также предложил компенсировать ущерб сельхозпроизводителям, которые не застраховали свои посевы, и выделить средства на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ответ президент Владимир Путин поручил профильным федеральным ведомствам проанализировать предоставленные регионом документы и, в случае необходимости, оказать поддержку.
Глава государства обратился к руководителям субъектов и акцентировал, что они должны лично проконтролировать работы по устранению паводков.
- Первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть – нельзя оставлять людей один на один с их проблемой. Каждый, я хочу подчеркнуть, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть уже проинформирован о своих правах, о положенной по закону выплате. Иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать куда обратиться. Пока это, к сожалению, далеко не всегда происходит. Прошу должным образом инструктировать подчинённых: ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому, не перепоручая, посетить пострадавшие районы, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, поговорить с людьми, понять, что надо делать, – подчеркнул глава государства.
И добавил, что нужно быстрее решить вопрос с жильем, уделив особое внимание пожилым, одиноким гражданам, детям и людям с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU