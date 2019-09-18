2019-09-18T11:56:52+03:00
Спорт

Легендарный находкинский клуб «Океан» триумфально вернулся в большой футбол

Поддержку команде оказал СК «Малый порт»
Кристина ГРИН
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Футбольный клуб стал семикратным чемпионом Приморского края. Фото: nakhodka.cityФутбольный клуб стал семикратным чемпионом Приморского края. Фото: nakhodka.city
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Спортсмены клуба «Океан» стали семикратными чемпионами Приморского края по футболу. В матче с «Локомотивом» они сыграли вничью и завоевали золотые медали. Более того, в этом году они стали еще и победителями в игре Кубка региона.Таким образом их коллекция пополнилась «золотым дублем».

Как отмечают болельщики, последний тур Чемпионата Приморского края по футболу выдался очень драматичным. Решающий гол в ворота соперников забил Евгений Дьяченко, тем самым, принес команде ничью и победу в турнире.

Напомним, что в прошлом году клуб был на грани, и был готов закрыться, но благодаря поддержке СК «Малый порт», он будто Феникс возродился и вернулся в мир большого спорта.

- Мы, действительно, поверили в нашу команду, в то, что находкинский футбольный клуб надо поддержать. Уверен, что это только начало триумфального возвращения «Океана», и клубу суждено и дальше одерживать победу, - говорит Евгений Пономарев, генеральный директор ООО «СК «Малый порт». - А нам в свою очередь, хочется, чтобы за старшими товарищами тянулись воспитанники ДЮСШ Находки. Желаю ребятам дальнейших побед!

ИСТОЧНИК KP.RU

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