Погода во Владивостоке на 19 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:23 2019-09-19T02:23:05+03:00

На большей части региона сегодня без осадков. Фото: Кристина ГРИН

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По данным синоптиков, погоду в Приморском крае диктует тыловая часть циклона. Поэтому если в центральной и южной частях региона без осадков, то на севере местами пройдут дожди. С приходом сильного ветра температуры воздуха заметно понизились. Сегодня в Приморье от +8 до +19 градусов, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от умеренного до сильного. Дневные температуры воздуха в пределах +16+18 градусов.

Без дождей сегодня и в Уссурийске. Здесь также переменная облачность. Днем воздух прогреется до +16+18 градусов. Ветер северо-западный и западный умеренный.

Облачно и без дождей 19 сентября в Находке. Дневные температуры варьируются от +17 до +19 градусов. Ветер умеренный северо-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU