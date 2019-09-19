Водитель маршрутки переехал ногу пенсионерке во Владивостоке
Водитель пассажирского автобуса наехал на ногу пенсионерке во Владивостоке. Женщину госпитализировали в больницу с серьезной травмой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
Автобус следовал по маршруту «площадь Семеновская – Автовокзал». Сорокаоднолетний мужчина за рулем не заметил пожилую даму. В больнице женщине уже поставили диагноз и назначили лечение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. В случае, если водитель окажется виноват в наезде, то степень тяжести вреда, причиненного пешеходу, согласно законодательству, будет играть существенную роль при вынесении решения.
ИСТОЧНИК KP.RU