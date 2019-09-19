Водитель маршрутки переехал ногу пенсионерке во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:23 2019-09-19T03:23:27+03:00

Пенсионерку после ДТП доставили в больницу

Женщину госпитализировали с травмой в больницу

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Водитель пассажирского автобуса наехал на ногу пенсионерке во Владивостоке. Женщину госпитализировали в больницу с серьезной травмой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Автобус следовал по маршруту «площадь Семеновская – Автовокзал». Сорокаоднолетний мужчина за рулем не заметил пожилую даму. В больнице женщине уже поставили диагноз и назначили лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. В случае, если водитель окажется виноват в наезде, то степень тяжести вреда, причиненного пешеходу, согласно законодательству, будет играть существенную роль при вынесении решения.

ИСТОЧНИК KP.RU