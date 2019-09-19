Массовое ДТП в Приморье: камАЗ врезался в междугородний автобус, а тот зацепил легковушку
Автомобиль марки КаМАЗ врезался в автобус на Михайловском шоссе в районе дома №40. Внутри находилось семеро пассажиров. Одной женщине понадобилась срочная медицинская помощь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.
Пассажирский транспорт двигался по маршруту № 103 из Воздвиженки в Уссурийск. От столкновения с грузовиком, междугородний автобус по инерции зацепил еще и проезжавшую в тот момент машину Хонда Степ Вагон. Легковушка съехала в кювет.
Третья машина от столкновения попала в кювет. Фото: ГИБДД по Приморскому краю
Бригада скорой помощи незамедлительно выехала на место массовой аварии. Медики диагностировали ушиб коленного сустава у одной из пассажирок.
Инспекторы дорожно-патрульной службы устанавливают причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU