АО «Восточный Порт» приняло участие в работе международной отраслевой конференции

СЕГОДНЯ 04:03 2019-09-19T04:04:35+03:00

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В Санкт-Петербурге завершила работу III Международная отраслевая конференция, посвящённая развитию ледокольного и служебно-вспомогательного флота. Мероприятие и онлайн видеоконференция с него были организованы медиа-группой «ПортНьюс» - авторитетным отраслевым изданием в области морского и речного транспорта. Генеральным спонсором выступила известная судостроительная компания Damen Shipyards Group из Нидерландов.

В работе специализированного форума приняли участие представители Минтранса и Минпромторга РФ, а также специалисты более 100 компаний судостроительной отрасли и морских портов со всего мира. АО «Восточный Порт» представил начальник портового флота стивидорной компании - Виталий Плешаков.

«В течении нескольких лет мы участвуем в работе этого представительного мероприятия, - рассказал Виталий Плешаков. – Накануне я познакомил коллег с презентацией и докладом на тему «45 лет портофлоту «Восточного Порта»», рассказал о последних успехах и перспективах развития нашего предприятия. Это, в первую очередь, недавний запуск Третьей очереди специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт», реализация комплексной экологической программы и поэтапная модернизация портового флота».

Виталий Плешаков, в частности, напомнил, что полгода назад в состав портофлота был включён мощный азимутальный буксир «Александр Козицын», построенный в 2018 году на шанхайской верфи компании Damen Shipyards. Ввод в эксплуатацию нового буксира значительно увеличил суммарную мощность портофлота, позволил сократить время швартовных операций и работать судам АО «Восточный Порт» по контрактам в других акваториях залива Находка.

На первой сессии конференции на тему «Портовый и служебно-вспомогательный флот», помимо АО «Восточный Порт», доклады представили Damen Group, Морское инженерное бюро, «Морспасслужба» и Российский морской регистр судоходства. Участники обсудили актуальные вопросы состояния и развития в нашей стране вспомогательного, аварийно-спасательного и буксирного флота, поставок комплектующих для строительства такого типа судов, развития рынков услуг вспомогательного флота.

Международную отраслевую конференцию на следующий день продолжила крупнейшая в России выставка «Нева-2019», посвящённая судостроению и судоходству. Среди сотен мировых компаний, представивших свои достижения на экспозиции, были и партнёры АО «Восточный Порт» - они поставляют радиооборудование, приборы ГМССБ и «механику» для буксиров портофлота. Виталий Плешаков посетил стенды компаний Caterpillar, Furuno, Wartsila и ряда других.

«Наша компания оперирует портофлотом, который по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны – как по суммарной мощности двигателей буксиров, так и по уровню используемых технологий. Поэтому мониторинг технических новинок в области судостроения с их дальнейшим применением на практике – одна из наших главных задач. Надо держать марку», - подчеркнул Виталий Плешаков.