Вместе с соей из Приморья в Китай хотели вывезти опасные для здоровья людей семена амброзии
Зерно сои, весом 74 тонны, хотели экспортировать в КНР из Приморского края. Крупа была засорена семенами амброзии. Ростки этого растения являются карантинным вредителем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области.
Сотрудники фитосанитарного контроля досматривали склад в Октябрьском районе. На нем должностные лица и обнаружили три экспортные партии сои с семенами полыннолистной амброзии. Трава «пища богов» своему мифологическому названию не соответствует. Растение является серьезным аллергеном. В Китае и вовсе его обозначают как карантинного вредителя. А экспорт амброзии запрещен.
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проводится внеплановая проверка документов. Распространять карантинный объект дальше нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU