Вместе с соей из Приморья в Китай хотели вывезти опасные для здоровья людей семена амброзии

СЕГОДНЯ 05:05 2019-09-19T05:05:24+03:00

Три экспортные партии, весом 74 тонны, были обнаружены на местном складе

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Зерно сои, весом 74 тонны, хотели экспортировать в КНР из Приморского края. Крупа была засорена семенами амброзии. Ростки этого растения являются карантинным вредителем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области.

Сотрудники фитосанитарного контроля досматривали склад в Октябрьском районе. На нем должностные лица и обнаружили три экспортные партии сои с семенами полыннолистной амброзии. Трава «пища богов» своему мифологическому названию не соответствует. Растение является серьезным аллергеном. В Китае и вовсе его обозначают как карантинного вредителя. А экспорт амброзии запрещен.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проводится внеплановая проверка документов. Распространять карантинный объект дальше нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU