2019-09-19T05:47:12+03:00
Общество

Водитель катера в Приморье сбил яхту и оставил на погибель трех ее пассажиров

Экипаж парусного судна выжил и теперь намерен добиваться справедливости
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Катер столкнулся с небольшой яхтой в Приморье и скрылсяКатер столкнулся с небольшой яхтой в Приморье и скрылсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крупный катер столкнулся с маленькой яхтой в Амурском заливе. На борту парусного судна находились трое членов экипажа. Вместе с ними транспорт перевернулся. А виновник неопознанным скрылся, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

После того как яхта затонула, а трое пассажиров оказались в воде, на помощь к ним никто не поспешил. Целый час члены экипажа барахтались в воде и пытались выбраться самостоятельно.

- Нас буквально переехали. Нос этого судна был в два раза выше всей нашей лодки. Без мачты, естественно, - рассказал корреспонденту ИА PrimaMedia один из членов экипажа яхты Кирилл Б. - Это произошло недалеко от острова Елены, на выходе из Босфора. Островок Уши мы прошли и шли немного мористее, но не посреди Амурского залива, конечно. Яхта утонула, а мы поплыли.

До суши пловцы добрались, выбившись полностью из сил. О происшествии сообщили в службу МЧС. Написали заявление. Теперь выяснением обстоятельств должен заняться ГИМС.

Случай произошел 15 сентября. Информация о том, что некий катер едва не погубил троих людей быстро распространилась в соцсетях. Люди были возмущены поведением капитана катера. Ведь он буквально оставил людей на погибель. Экипаж яхты намерен подать заявление в транспортную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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