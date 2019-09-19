Судебный пристав пришел за нарушителем, а в гостях случайно обнаружил подозреваемого в уголовном преступлении

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-19T07:52:39+03:00

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Судебный пристав наведался в дом к гражданину в Надеждинском районе и случайно обнаружил там подозреваемого по уголовному делу. Последний находился в розыске, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Судебных приставов по Приморскому краю.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести с применением оружия. Ранее он должен был явиться в суд. Об этом его извещали, но приморец решил проигнорировать заседание.

Теперь же его отвезли в полицию и посадили в следственный изолятор. От туда подозреваемого «проводят» на следующий судебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU