Судебный пристав пришел за нарушителем, а в гостях случайно обнаружил подозреваемого в уголовном преступлении
Судебный пристав наведался в дом к гражданину в Надеждинском районе и случайно обнаружил там подозреваемого по уголовному делу. Последний находился в розыске, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Судебных приставов по Приморскому краю.
Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести с применением оружия. Ранее он должен был явиться в суд. Об этом его извещали, но приморец решил проигнорировать заседание.
Теперь же его отвезли в полицию и посадили в следственный изолятор. От туда подозреваемого «проводят» на следующий судебный процесс.
ИСТОЧНИК KP.RU