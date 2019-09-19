2019-09-19T08:56:25+03:00
Общество

Константин Богданенко сложил полномочия врио вице-губернатора Приморья

Чиновник покидает пост по собственному желанию
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Экс-врио вице-губернатора возглавит департамент экономики АНО «Инвестиционное агентство Приморского края»Экс-врио вице-губернатора возглавит департамент экономики АНО «Инвестиционное агентство Приморского края»Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Константин Богданенко покидает пост врио вице-губернатора Приморского края. Он написал заявление по собственному желанию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сам Константин подтвердил корреспонденту агентства РИА VladNews, что он с понедельника, 23 сентября, прекращает работать в должности замглавы. Однако куда именно он уходит, чиновник предпочёл умолчать.

«Не скажу, всё узнаете», - сказал врио вице-губернатора.

Но, как сообщается в СМИ, Константин вскоре возглавит департамент экономики АНО «Инвестиционное агентство Приморского края». Ранее оно было ему подчиненно. Вице-губернаторские обязанности могут поделить другие заместители региона.

Замглава региона курировал вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и туризма. Должность Богданенко занимал без нескольких месяцев два года. Вице-губернатором его назначил Андрей Тарасенко в декабре 2017 года.

Биографическая справка

Константин Сергеевич Богданенко родился 22 апреля 1972 года (47 лет) во Владивостоке. Окончил дальневосточный политехнический институт. Его специальность была «Инженер-электрик». В 2013 получил дополнительное образование в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова по программе MBA Executive. Работал управляющим на коммерческом радио. А в 1998 году стал совладельцем и сооснователем Группы компаний DNS, возглавил компанию ООО «Авиаполис Янковский». Именно она впоследствии стала одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток.

На протяжении долгих лет Богданенко активно участвует в общественно жизни края. Является заместителем руководителя отделения «Опора России», член Президиума Правления. Член организационного штаба по осуществлению координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и дорожных карт по улучшению инвестиционного климата.

Выступал заместителем председателя комитета парламента по продовольственной политике и природопользованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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