Вадим Байбак: работа в рамках КСТП даст АО «Восточный Порт» мощный импульс для дальнейшего развития

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-19T11:46:18+03:00

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АО «Восточный Порт» в качестве постоянного члена вступил в Координационный Совет по Транссибирским перевозкам (КСТП). Торжественная церемония состоялась в ходе XXVIII Пленарного заседания организации. Официальное свидетельство из рук Председателя КСТП, Генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова получил Управляющий директор стивидорного предприятия Вадим Байбак.

Цель работы КСТП - международной некоммерческой транспортной ассоциации – привлечение транзитных и внешнеторговых грузов на Транссибирский маршрут, а также обеспечение высококачественной доставки грузов и развитие экономических отношений между странами Юго-Восточной Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии и Европы с использованием инфраструктуры российских железных дорог.

В настоящее время в КСТП насчитывается более 100 коллективных членов из 23 стран. В состав Совета входят, в частности, железные дороги стран Европы, Азии и СНГ, морские перевозчики, операторы и экспедиторы, порты и стивидорные компании, государственные организации.

«Координационный Совет по Транссибирским перевозкам – признанная международная площадка для развития сотрудничества между участниками перевозок грузов по Транссибирскому маршруту. Важно, что в состав Совета входят представители всех звеньев транспортной цепочки. Это позволяет оперативно обсуждать и находить решения по самым разным вопросам. Важна также роль данной организации как координатора, как синхронизатора деятельности участников перевозочного процесса. Кроме того, большой вклад в развитие перевозок и реализацию транзитного потенциала вносят внедряемые при участии Совета современные технологии. Убежден, работа в рамках Совета даст АО «Восточный Порт» мощный импульс для дальнейшего развития», - отметил Вадим Байбак.