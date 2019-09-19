В Приморье разгорается скандал: водитель автобуса с туристами напал на журналиста

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-19T17:06:25+03:00

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Водители туристических автобусов во Владивостоке, похоже, чувствуют полную вседозволенность. Они паркуются везде, даже на центральной городской площади. Они ставят автобусы в два ряда – что запрещено правилами - возле достопримечательностей и кафе, перегораживая дорогу горожанам, пока их клиенты обедают и фотографируются. Но все мало, они теперь нападают на журналистов, когда те фотографируют их нарушения.

Вопиющий случай произошел на центральной улице города в четверг, 19 сентября. В последнее время в районе памятника морякам торгового флота, недалеко от остановки Лазо, туристических автобусов, припаркованных вторым рядом, особенно много. Корреспондент ИА PrimaMedia заметил одного такого и решил сфотографировать для будущих материалов. Далее описываем со слов самого корреспондента.

Увидев, что репортер фотографирует автобус, водитель выскочил из-за руля, подбежал к нему, стал хватать за руки и требовал удалить фотографии, угрожая избить его самого и сломать телефон. Сопровождая свои действия оскорблениями и нецензурной бранью, он преследовал журналиста еще порядка 15 метров, после чего вернулся к автобусу. Пытаясь безопасно вернуться в редакцию, журналист перешел дорогу, но водитель его заметил, перебежал проезжую часть и снова напал на него, пытаясь сбить с ног.

Вовремя подоспели охранники, стоявшие у входа в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

Китайские туристы испуганно наблюдали за разборкой из окон. Фото: PrimaMedia

Представители редакции PrimaMedia заявили, что намерены обратиться в полицию. Если удастся доказать, что имело место воспрепятствование деятельности журналиста, то водителю грозит уголовное преследование. Если удастся.

Вообще поведение водителя вызывает огромное количество вопросов. Ведь установить эго личность и по фотографиям, и по номеру автобуса - М 258 ЕВ 27 – будет несложно. Что это, как не ощущение безнаказанности?

ИСТОЧНИК KP.RU